Mussomeli, alla Madrice il culto di Santa Lucia, distribuzione di cuccìa e melodie dei novenari matricesi.

MUSSOMELI – Celebrazione di otto messe, tutte partecipate, nella Chiesa Madre – Parrocchia San Ludovico – in occasione della giornata liturgica di Santa Lucia. Strade trafficate nel quartiere matricese dai tanti devoti della Santa siracusana che ogni anno non fanno mancare la loro presenza. Un culto secolare ben radicato nel territorio. Anticamente, la prima messa di Santa Lucia veniva celebrata, molto presto, intorno alle 5 del mattino, per dare la possibilità ai contadini, e a chi aveva impegni lavorativi altrove, di potere partecipare. Un appuntamento, quello del 13 dicembre, a cui si associa la distribuzione della cuccìa, preparata dalle donne dell’Azione cattolica nel pomeriggio della festa, come anche la presenza dei novenari matricesi che con le loro melodie fanno capire che il Natale è vicino.Tutti attorno alla Capanna, approntata, all’aperto, dai confrati dell’Arciconfraternita del SS.Sacramento, mentre all’interno è visitabile il presepe allestito nella Cappella di San Giuseppe. Si respira già aria di Natale, ancor prima che inizi la novena in attesa dell’arrivo del Messia.