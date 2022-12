Mazzarino. Cresce famiglia politica di Fratelli d’Italia con adesione consiglieri D’Asaro e Alessi

MAZZARINO. Continua a crescere la famiglia di Fratelli d’Italia nella provincia nissena. Unitamente al Coordinatore Provinciale, Fabiano Lomonaco e a quello Regionale Giampiero Cannella, il deputato all’Ars Giuseppe Sebastiano Catania (nella foto) ha dato il benvenuto ufficiale ai due consiglieri comunali di Mazzarino, Vincenzo D’ASARO e Riccardo Egidio ALESSI che hanno deciso di aderire a Fratelli d’Italia, sposandone il progetto politico e condividendone i valori.

“La presenza dei due consiglieri – ha detto Catania – sarà un elemento in più per avere una antenna attenta e sensibile all’interno della comunità mazzarinese con l’obiettivo di contribuire nella risoluzione di problematiche e rispondere alle esigenze che la comunità stessa manifesta. Auguriamo ai consiglieri D’ASARO e ALESSI buon lavoro sapendo che opereranno con spirito di abnegazione e grande senso di responsabilità. In attesa della definizione del congresso e della conseguenziale nomina del coordinatore cittadino, il consigliere D’ASARO fungerà da riferimento locale.

L’interesse che si è ingenerato attorno al nostro partito è significativo e certamente anche nei prossimi giorni seguiranno nuovi ingressi che andranno a rafforzare Fratelli d’Italia in provincia di Caltanissetta.