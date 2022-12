Lavori di Siciliacque all’acquedotto Gela-Licata: martedì 13 dicembre distribuzione non garantita nelle zone balneari di Butera

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che per eseguire un intervento di manutenzione lungo l’acquedotto Gela-Licata, in località Desusino-Butera, domani martedì 13 dicembre a partire dalle ore 8 verrà sospesa la fornitura prevista al serbatoio Safarello di Licata e ai punti in parte dislocati anche nel territorio nisseno.

Per questo motivo Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, da domani mattina e sino a completa ripresa della fornitura, non potrà garantire la distribuzione nelle zone balneari di Butera (Desusino, Falconara e Tenutella).

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.