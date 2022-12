Indonesia, sciroppo per la tosse causa 200 morti tra i bambini: via alla class action dei familiari

In Indonesia uno sciroppo per la tosse è al centro di una class action avviata contro il governo per averne autorizzato la messa in commercioche avrebbe causato un’impennata di morti, soprattutto tra bambini.

Le autorità sono accusate quindi di aver dato il consenso alla distribuzione del farmaco (poi bandito dagli scaffali) che, secondo i promotori dell’azione legale colletiva, avrebbe provocato il decesso di almeno 199 persone. A ottobre era stato diffuso l’allarme dell’Oms per un caso simile in Gambia.

Sciroppo per la tosse: ecco gli enti coinvolti nella class action – L’azione legale chiama in causa il ministero della Salute, l’agenzia nazionale del farmaco e dell’alimentazione e sette compagnie coinvolte nella produzione e nella commercializzazione del farmaco in Indonesia.

Usato liquido antigelo nella produzione dello sciroppo – Lo sciroppo, secondo l’accusa, conteneva quantità eccessive di due componenti utilizzate nei prodotti industriali come il liquido antigelo. Attraverso la class action, presentata ufficialmente il 18 novembre, le famiglie chiedono un risarcimento danni da oltre 127mila dollari per ogni persona rimasta uccisa e da quasi 64mila dollari per ogni persona che ha subito conseguenze non letali.

A ottobre un caso simile in Gambia con l’intervento dell’Oms – Il caso è balzato sotto i riflettori della stampa internazionale dopo che in ottobre sono stati registrati 70 decessi di bambini nel Gambia. Successivamente l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha emesso un allarme globale su quattro sciroppi che si sospetta siano stati contaminati (ecco il link al documento). I prodotti – Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup – sono stati fabbricati da una società indiana, Maiden Pharmaceuticals, che non aveva fornito garanzie sulla loro sicurezza.

L’allerta in Asia – Dopo il caso in Gambia, l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva diramato un’allerta anche in Asia. “Il loro uso, specialmente nei bambini, può causare seri danni o la morte”, aveva avvertito l’istituto, riferendosi a otto prodotti (sciroppi o gocce) contenenti principalmente paracetamolo.

Gli effetti avversi del farmaco – Gli effetti delle sostanze tossiche presumibilmente contenute negli sciroppi per la tosse includono dolore addominale, vomito, diarrea, incapacità di urinare, mal di testa e danno renale acuto che possono portare alla morte.