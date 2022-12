Delia. In piazza Madrice c’è un super Babbo Natale di 6 metri in omaggio a tutti i bambini

DELIA. Una nuova presenza natalizia destinata ad arricchire l’atmosfera del Natale a Delia. In piazza Madrice, grazie all’interessamento del sindaco unitamente all’amministrazione comunale, è stato collocato un Babbo Natale (gonfiabile) alto metri 6 in omaggio a tutti i bambini deliani.

Il sindaco ha anche annunciato che non solo è possibile avvicinarsi e fare delle foto, ma anche che nella giornata di domani il tutto sarà ripetuto per la gioia di grandi e bambini che potranno fare la loro foto ricordo in piazza con il super Babbo Natale.