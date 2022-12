Caltanissetta, presentata la nuova stagione jazz di Musicarte: i concerti saranno al Teatro Margherita

E’ stata presentata Lunedì 12 Dicembre 2022 nel Foyer del Teatro Comunale Regna Margherita di Caltanissetta, la 31a stagione concertistica jazz dell’associazione culturale Musicarte, realizzata con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Presenti il presidente dell’associazione culturale Musicarte Piergiovanni Zaffora, e per il Comune di Caltanissetta l’assessora alla Cultura Marcella Natale e l’assessore alla Partecipazione, Centro Storico e Quartieri Ettore Garozzo. Presente anche Gianmichele Taormina, docente di “Storia e Ascolto Guidato del Jazz e della Musica del Novecento”, che dopo la presentazione del programma della stagione concertistica, ha raccontato di un compositore e musicista nato a Caltanissetta nella fine dell’ottocento ed emigrato poi in America, depositò per primo all’inizio del secolo scorso una composizione del genere blues.

La stagione concertistica jazz dell’associazione culturale Musicarte, la trentunesima dalla nascita del sodalizio nisseno, si volgerà al Teatro Comunale Regina Margherita, ed inizierà con un concerto fuori abbonamento il 22 Dicembre prossimo, con l’esibizione della cantante australiana Lily Dior accompagnata dal Marco Marzola Quartet, e proseguirà il 13 Gennaio 2023 con il la cantante milanese Patrizia Cirulli già finalista in un Premio Tenco, che canterà le poesie di Eduardo De Filippo. La stagione proseguirà il 27 Gennaio con il ritorno dopo il concerto di questa estate al Centro Abbate della cantante e trombettista Alba Armengou accompagnata dal chitarrista Vicente Perez, il 13 Febbraio il trio della cantante americana Erin Bode, con il pianista Taylor Eigsti, ed il batterista Roberto Gatto, che ritorna a suonare a Caltanissetta dopo tanti anni. Il 23 Febbraio sarà la volta del grande sassofonista e compositore britannico Andy Sheppard accompagnato dal chitarrista Marco Tindiglia. Il 17 Marzo saliranno sul palco del Teatro Margherita Antoine Boyer alla chitarra e Yeore Kim all’armonica, mentre il 13 Aprile si esibirà la Ghost Company, il 16 Aprile il pianista Mark Priore, e il 12 Maggio l’orchestra Sicilian Jazz Mania.













L’inizio dei concerti sarà alle ore 21. Il concerto fuori abbonamento del 22 dicembre sarà con ingresso di €.10,00, e gratuito per chi ha già sottoscritto l’abbonamento al buio (posto riservato per 8 concerti a €.80) e per chi sottoscriverà l’abbonamento la sera del concerto. L’abbonamento ordinario (posto riservato) per 8 concerti costa €.100,00, mentre è previsto un abbonamento per gli e le under 30 per 8 concerti (posto libero) a €.40,00. Previsto anche un abbonamento studenti (posto riservato) per 8 concerti a €.50,00. Sarà attivo anche il Bonus docenti/App18, con abbonamento (posti riservati) per 8 concerti a €.110,00. L’ingresso al singolo concerto (posto libero) è di €.15,00, esclusi i concerti di Andy Sheppard e di Erin Bode trio con biglietto a €.20,00.

Informazioni: 329 4092278 – 348 3206302 – 335 5383825

Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta