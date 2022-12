Caltanissetta. Otto persone denunciate dalla Polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo nel territorio

CALTANISSETTA. Sono state complessivamente otto le persone denunciate ieri nel corso degli ultimi controlli che la Polizia ha effettuato sul territorio.

In particolare, un sorvegliato speciale è stato denunciato dagli agenti per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione cui si trova attualmente sottoposto; un arrestato domiciliare è stato denunciato per evasione, poiché al controllo non è stato trovato in casa; due persone sono state denunciate per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

C’è stato poi il conducente di un auto, risultato positivo al drug test, che è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; uno è stato denunciato per atti persecutori; uno per maltrattamenti in famiglia e l’ultimo per furto in appartamento.