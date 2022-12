Caltanissetta. Onde Donneinmovimento invita a sostenere il Comitato internazionale per le donne afghane

CALTANISSETTA. L’associazione Onde donneinmovimento sempre sensibile ai temi dei diritti delle donne in ogni parte del mondo, continua il suo impegno di sensibilizzazione invitando la cittadinanza nissena a sottoscrivere il Movimento spontaneo delle donne afgane e sostenere il Comitato Internazionale in loro sostegno.

Un invito che arriva dopo la mostra organizzata nel marzo 2022 sulla artista afgana Shamisia Hassani e il sit in Donna Vita Libertà a sostegno della lotta delle donne iraniane dell’ottobre scorso. Un impegno a 360 gradi e incondizionato per riaffermare il valore dei diritti delle donne di ogni parte del mondo come base di una nuova civiltà improntata al rispetto delle donne.