Caltanissetta, Lions Club donano biciclette all’istituto Penale per minorenni

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli ed il Lions Club Caltanissetta hanno donato due biciclette all’Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta.

La scelta è stata dettata dal desiderio di rendere autonomi due giovani e favorire il loro reinserimento nella società.

I ragazzi, infatti, svolgono in base all’articolo 21, attività educativa fuori dall’IPM di via Turati e in tutt’altra parte della città, con chiare difficoltà organizzative di spostamento. Ii due Club del Lions, dunque, hanno unito le forze ed hanno donato due biciclette che consentiranno facilità di movimento.

Prima della donazione i responsabili dei due Club hanno avuto un incontro preventivo con il Direttore della struttura, Girolamo Monaco, con il quale si è immediatamente instaurato un proficuo rapporto di collaborazione e stima reciproci.

Al momento della consegna, sabato scorso per l’appunto, tre rappresentanti di ogni Club, autorizzati dal Magistrato di sorveglianza, hanno consegnato le biciclette alla presenza del Direttore Monaco e dei responsabili della struttura, e hanno potuto anche incontrare i giovani ospiti, spiegando loro cos’è il Lions Club, di cosa si occupa, del perchè di questa donazione e della necessità di essere tutti solidali. E’ un primo momento cui ne seguiranno sicuramente altri e per varie occasioni.

I due Presidenti dei Club (Antonio Alberto Stella e Salvatore Pilato) hanno portato al Direttore ed ai ragazzi dell’IPM il saluto di tutti i Soci dei due Club Lions e si sono detti soddisfatti per l’iniziativa che tende a far comprendere a chi ha sbagliato che la società può dare una seconda opportunità e che la società è presente per la struttura ormai radicata da tempo nel territorio e nel nostro tessuto sociale.