Caltanissetta, futuri periti geotecnici del Mottura incontrano i “colossi” del settore: ITALCEMENTI apre il ciclo formativo

Collaborazione per l’ingresso nel mondo del lavoro dei futuri diplomati dell’IISSS “S. Mottura”

L’istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta ogni giorno si impegna per creare relazioni e contatti che possano avvicinare sempre di più gli studenti al mondo del lavoro. Un percorso che viene portato avanti anche al di fuori di conoscenze acquisite nelle aule scolastiche e abilità messe alla prova nei laboratori ma si estende alla creazione di una rete capillare che possa far capire cosa succede uscendo dai cancelli delle scuole dopo aver conseguito il diploma.

Con questi presupposti, su iniziativa del professore Enrico Curcuruto, geologo e docente del corso a indirizzo geotecnico dell’istituto, è stata organizzata una serie di incontri formativi e di selezione per future assunzioni con le principali aziende operanti nel settore delle risorse e delle costruzioni.

Ad aprire il percorso di informazione e formazione è stata l’Italcementi spa, colosso mondiale nella produzione di cemento e calcestruzzo. Mauro Agate e Sergio Monachello, rispettivamente responsabile e vice direttore del settore risorse umane, hanno incontrato, presso l’aula magna dell’istituto, gli studenti del corso geotecnico, per una presentazione della società.

“Sono veramente contenta del fatto che questa importante azienda abbia accolto il nostro invito e abbia scelto di collaborare con noi per orientare gli studenti e i professionisti del domani – ha commentato la dirigente scolastica Laura Zurli -. Questo a nostro avviso testimonia il nostro impegno verso la formazione di tecnici preparati e competenti. Tale risultato è il migliore regalo per il 160 compleanno dell’istituto che il Mottura si accinge a celebrare con un nutrito programma di eventi”. La scuola, infatti, ha sempre dimostrato di evolversi nel tempo con la società e il mercato del lavoro offrendo sempre indirizzi e opportunità aderenti alle reali necessità del mondo contemporaneo.

In collegamento telematico, sulla piattaforma didattica scolastica, con l’ufficio tecnico della società Italcementi, i ragazzi del corso geotecnico hanno assistito ad una lezione tecnica del perito minerario Nevio Crose, direttore del settore cave, sul ciclo produttivo della società negli stabilimenti in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

L’incontro è proseguito con l’intervento del dottor Agate che ha evidenziato come il settore delle materie prime ed in particolare del cemento e del calcestruzzo sia strategico nello sviluppo della nostra civiltà moderna. Ha evidenziato il ruolo fondamentale di Italcementi nel settore specifico e la sua lunga storia che l’ha portata a diventare una delle principali aziende mondiali.

Ha quindi sottolineato come il successo di una grande azienda e’ il risultato dell’impegno e del sacrificio di tutti i dipendenti della società ed in special modo dei tecnici.

Il dottor Monachello ha delineato l’importanza centrale della figura del perito geotecnico tra i ruoli tecnici dell’azienda, descrivendo gli avanzamenti tecnici in ogni settore applicativo. I tecnici della società hanno concluso l’intervento sottolineando come nei prossimi anni l’azienda si avvia ad un rinnovamento generazionale, con la conseguente necessità di nuove assunzioni da cui il protocollo di collaborazione con il Mottura.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal referente scolastico del progetto Enrico Curcuruto che ha evidenziato come l’indirizzo geotecnico costituisca ancora oggi una garanzia per l’immissione nel mondo del lavoro.

“Riteniamo sia importante – ha proseguito il docente – che ciascun adolescente scelga la scuola superiore in base alle proprie aspirazioni personali ma crediamo anche sia utile aiutarli a orientarsi verso le reali richieste del mercato del lavoro e in previsione degli effettivi e concreti sbocchi professionali. I periti geotecnici sono figure molto ricercate dalle aziende del settore e, al momento, l’offerta di professionisti è ancora inferiore alla domanda del mercato. Siamo, dunque, fieri di poter riconoscere che la nostra scuola offre opportunità immediate e concrete consentendo al neo diplomato il lusso di poter scegliere se immettersi immediatamente nel mondo del lavoro oppure proseguire con un percorso accademico. E questi incontri formativi sono propedeutici per la scelta del loro futuro”.

La giornata è stata particolarmente apprezzata anche dagli studenti che, con numerose domande, hanno mostrato con entusiasmo il desiderio di trovare la loro strada verso il futuro, sia come inserimento professionale sia per capire quale curvatura accademica poter dare alla loro formazione personale.

La conclusione dell’evento non è stata una “fine della collaborazione” bensì un “arrivederci” alla visita tecnica che vivranno gli studenti al cementificio della Italcementi a Isola delle Femmine presso Palermo.

E per gli studenti del Mottura il percorso formativo proseguirà a dicembre con la società Italkali leader europeo nel settore minerario dell’estrazione del salgemma.