Caltanissetta. Coro e balli alla scuola media “Verga”

CALTANISSETTA. Dopo due anni di forzato silenzio a causa della pandemia, giorno 20 dicembre alle ore 16,30 nella sala teatro “ Ennio Incontro” della Scuola Media “ G. Verga” dell’ Istituto Comprensivo “ A. Caponnetto “, di cui è dirigente scolastico il professore Maurizio Lo Monaco, si è svolta una manifestazione musicale in occasione del Natale.

Lo spettacolo è iniziato con una parte interamente dedicata alle esecuzioni strumentali.

I ragazzi delle prime classi dell’Istituto ( al flauto dolce) e gli allievi della II D, II E, III D,III F

e III G ( alle diamoniche) hanno eseguito alcuni classici brani natalizi: “ Primo concerto”,

“ Jingle bells” e “ Jingle bell rock”.

Dopo una simpatica performance di body percussion eseguita dai ragazzi della I C guidati dalla professoressa Minniti, si è esibito il coro della scuola, di recente istituzione, che ha cantato “Happy Christmas “ di J. Lennon e il famoso gospel “ Oh happy day”.

Sia il coro che i gruppi strumentali sono stati diretti dalle professoresse Lia Minniti e Rita Scarlata che si sono avvalse della collaborazione tecnica ai microfoni , mixer e luci del professore Francesco Drago e dell’allievo Marco Tolini.

Hanno chiuso lo spettacolo otto alunne che hanno ballato sulle note della famosa canzone “ All I want for Christmas is You”.

Il numeroso pubblico intervenuto ha dispensato applausi e apprezzamenti a tutti i ragazzi, più di cento, coinvolti nell’ iniziativa.