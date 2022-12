A Serradifalco lanciata proposta di riconoscere il territorio interessato dall’inquinamento da amianto quale Sito di interessa Nazionale (SIN)

Riceviamo e pubblichiamo nota di Gianfranco Cammarata per Collettivo Letizia su riconoscimento Sin dell’area mineraria interessata dall’inquinamento da amianto in territorio di San Cataldo comprendente

A Serradifalco una sentita proposta è stata avanzata da organizzazioni politiche, associazioni e singoli cittadini: quella di riconoscere tutto il territorio interessato dall’inquinamento da amianto quale Sito di interessa Nazionale. Erano presenti parlamentari nazionali, sindaci dei paesi interessati dal grave fenomeno e, in collegamento video o in presenza, componenti di comitati di lotta contro l’inquinamento di ogni tipo provenienti dall’area dei petrolchimici di Gela, Priolo e Milazzo.

” È stata questa la maggiore delle novità, rispetto agli altri momenti di lotta contro l’inquinamento da amianto e delle sue gravi conseguenze- afferma Gianfranco Cammarata, del Collettivo Letizia: la creazione di una rete regionale di tutti i territori che sopportano le gravi conseguenze dell’inquinamento, quale che esso sia. Il nostro territorio, così come quello gelese, dell’area del siracusano e del milazzese, piange per le numerose vittime e per le gravi malformazioni di cui sono vittime numerosissime famiglie che vivono in queste zone.”

” Grazie alla lotta che conduciamo da molto tempo, insieme a No Serradifalko, al meetup San Cataldo 5 Stelle, al WWF Centro Sicilia, a numerosi singoli professionisti che si sono messi a disposizione, fornendo grandi competenze e professionalità, tutti insieme andiamo a rappresentare alle forze politiche ( ieri erano presenti parlamentari del M5S e del PD, mentre all’ultimo momento non ha potuto partecipare il rappresentante regionale di FdI ) la necessità che questo nostro territorio venga riconosciuto quale SIN.” LA presenza di qualificatissimi giornalisti, a cominciare da Alan Scifo ( che ha coordinato i lavori della serata ) j oltre che Andrea Cassisi e Davide La Cara assicurerà all’evento una rilevanza nazionale, considerate le pagine su cui i tre eccellenti ospiti scrivono.

All’interno del Teatro De Curtis è intervenuta in video chiamata Cinzia Di Modica, rappresentante del Comitato Stop Veleni, oltre che del coordinamento dei comitati siciliani, e, in presenza, Nicolò Di Stefano. Entrambi hanno assicurato la volontà di procedere insieme nella lotta contro ogni forma di inquinamento. ” Un grazie particolare a Marcello Palermo e al Sindaco di Serradifalco, per avere assicurato la realizzazione di un così importante evento.”

Gianfranco Cammarata