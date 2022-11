Traffico illecito di rifiuti nel nisseno, 6 arresti a Sommatino

Questa mattina militari della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nel corso delle indagini preliminari, che sottopone agli arresti domiciliari sei soggetti residenti nella città di Sommatino e appartenenti al medesimo nucleo familiare, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti.

L’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, trae origine da un’ampia e articolata attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri, in collaborazione con la Sezione Ambiente e Sanità della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, con il costante coordinamento dei Pubblici Ministeri della locale Procura della Repubblica.

Secondo le risultanze dell’indagine, che ha avuto inizio nel 2020, nell’area demaniale già destinata ad ospitare la stazione ferroviaria del Comune di Sommatino, sarebbe stata realizzata una discarica abusiva, sottoposta a sequestro preventivo sin dal giugno 2021.

I rifiuti raccolti nella stessa area sarebbero stati in parte bruciati, e in parte, in particolare i rifiuti ferrosi, sarebbero stati venduti a ditte specializzate nel settore.

Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza è stato effettuato il sequestro preventivo, richiesto dalla Procura e disposto dal GIP, di un veicolo utilizzato per il trasporto illegale dei rifiuti.