Sommatino. Manifestazione del 4 novembre con l’omaggio ai Caduti in guerra

SOMMATINO. Questa mattina a Sommatino tradizionale manifestazione del 4 Novembre, giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Dopo il raduno al Palazzo Municipale, il corteo delle autorità s’è recato presso la Chiesa Madre per la Santa Messa, seguita dal Corteo verso Villa Garibaldi per il doveroso omaggio ai Caduti in Guerra.

Nel frattempo una rappresentanza dell’amministrazione comunale è stata anche presente a Caltanissetta al tradizionale schieramento del picchetto d’onore interforze presso il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita, alla presenza del Prefetto, S.E. Chiara Armenia.

Nell’occasione il sindaco Totò Letizia ha rilevato: “Nel giorno in cui si celebra l’Unità Nazionale, dobbiamo soffermarci su alcune caratteristiche che devono contraddistinguere il nostro vivere comune: condivisione, corresponsabilità, dialogo.

Dobbiamo tenere sempre presente che il sentimento che unisce i cittadini di una comunità è quello di costruire tutti assieme il bene comune, non lasciandoci sopraffare da sentimenti di rivalsa, da astio, da diffidenze ed altre negatività. Il sentimento di Condivisione deve essere doveroso, anche quando non ci appartiene. Ecco perché ringrazio ancora una volta la nostra comunità che ha dimostrato di essere animata da un sentire comune, superando i personalismi e riscoprendo il termine “NOI”.