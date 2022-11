Serradifalco. Aggiudicati i lavori per la manutenzione straordinaria della scuola materna “Morvillo”

SERRADIFALCO. Aggiudicazione definitiva per i lavori di manutenzione straordinaria dei muri perimetrali delle inferriate e dei cancelli della scuola per l’infanzia “Francesca Morvillo” prospicienti su Via Papa Giovanni XXIII, Via On. Calogero Volpe e Piazzale Stincone.

Si tratta di lavori che consentiranno la sistemazione dei muri perimetrali e dei cancelli della scuola dell’infanzia la cui realizzazione risale al lontano 1974 grazie ai fondi dell’allora Cassa per il Mezzogiorno. I fondi per la realizzazione di questi lavori sono stati assegnati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha concesso al Comune di Serradifalco per il 2022 un contributo di 41.343,50 euro.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha deciso di riservare questo contributo proprio per la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia “Morvillo. Ad aggiudicarsi, con la formula dell’affidamento diretto con richiesta di offerta a quattro operatori economici, è stata la Co.Ant. Srl di Mussomeli che ha proposto un’offerta di 24.099,16 euro oltre oneri di sicurezza pari a 1.428,18 euro ed Iva per un importo complessivo di 31.143,36 euro.