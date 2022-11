Seconda giornata di formazione dell’OMCeO di Caltanissetta. ‘Ematologia incontra il territorio: condivisione dei percorsi diagnostici-terapeutici

Dopo il primo appuntamento del 22 ottobre i medici della provincia si incontreranno nuovamente in via Enrico Medi presso la sede dell’OMCeO di Caltanissetta sabato 19 novembre 2022. La formazione professionale prosegue infatti con la seconda parte del corso di aggiornamento in ematologia dal titolo “L’Ematologia incontra il territorio: condivisione dei percorsi diagnostici-terapeutici”.

Anche in questo caso saranno accolti sino ad un massimo di 100 partecipanti e gli stessi riceveranno al termine un attestato con l’indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M.

L’evento avrà inizio alle ore 9, durante la mattina verranno presentati dei casi clinici per approfondire l’aspetto dell’iter diagnostico terapeutico delle diverse forme di leucemia per poi lasciare spazio alla discussione interattiva e infine focalizzare l’attenzione sul supporto domiciliare al paziente ematologico in epoca Covid.