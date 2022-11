Scuole di Villalba e l’iniziativa “Libriamoci 2022”

VILLALBA – Si è svolta il 18 novembre, a Villalba, la nona edizione di LIBRIAMOCI, evento nazionale promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. Se leggi sei forte!, il tema istituzionale di questa edizione di Libriamoci, attraverso i tre filoni tematici coordinati – La forza delle parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime, ha l’obiettivo di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, pertanto il fine non è quello di valutare gli studenti e le studentesse, bensì quello di far partecipare gli alunni e le alunne in prima persona avvicinandoli alla lettura dei libri, alla comprensione dei testi, alla discussione dei contenuti. La lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente liberi. L’iniziativa, coordinata dalla prof.ssa Giusi Immordino, come da tradizione consolidata, ha coinvolto le Scuole di Villalba, dirette dalla prof.ssa Loredana Matraxia. Lettrice d’eccezione la dott.ssa Rita La Monica, vice presidente regionale di BC Sicilia.