San Cataldo, “PD” e “Le Spighe”: un regolamento per l’utilizzo dei beni mobili strumentali

I Consiglieri Comunali del gruppo “Partito Democratico” Francesca Cammarata, Marco Imera e del gruppo “Le Spighe” Mario Lupica hanno redatto un regolamento, proposto al Consiglio Comunale, per l’utilizzo dei beni mobili strumentali.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei beni che possono essere utilizzati, oltre che per attività istituzionali o comunque promosse dall’Ente, anche ad enti e associazioni con sede (o che operano) nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione e della crescita della persona e del territorio, nonché a tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato.

I beni possono essere messi a disposizione in modo occasionale (per un massimo di cinque giorni) o continuativa, attraverso la stipula di una apposita convenzione.

“Riteniamo – spiegano i Consiglieri Comunali del PD e delle Spighe – che grazie a questo regolamento possiamo facilitare tutte quelle realtà sociali che organizzano eventi mettendo a disposizione quei beni del Comune che altrimenti rimarrebbero inutilizzati in qualche scantinato, come ad esempio transenne, sedie o il palco comunale, in passato negato immotivatamente”.

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per i beni concessi in uso, il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa di noleggio giornaliera ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che auspichiamo siano sufficientemente basse da permettere alle realtà sociali di usufruirne.

Coloro che ne faranno richiesta saranno responsabili di eventuali danni o deterioramenti, ma siamo certi che questo regolamento potrà stimolare ancora di più l’organizzazione di eventi di richiamo nella nostra Città.