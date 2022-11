San Cataldo. Approvata in consiglio all’unanimità proposta del M5S per tessera di libera circolazione per disabili e anziani

SAN CATALDO. In occasione dell’ultima seduta consiliare è stata discussa e approvata all’unanimità la proposta del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, sulla tessera di libera circolazione per disabili e anziani.

La mozione a firma dei consiglieri David Alù, Adriano Bella e Cinzia Naro, col fine di attivare l’Amministrazione per stipulare una convenzione con l’AST (Azienda Siciliana Trasporti S.P.A.), che preveda che i soggetti diversamente abili e gli anziani possano fruire gratuitamente dei servizi di trasporto urbano e extraurbano secondo i requisiti di cui alla Legge Regionale nn. 68 e 87 del 1981.

“Tale iniziativa, è volta a garantire il diritto alla mobilità come principio fondamentale connesso al diritto alle pari opportunità e alla non discriminazione, allo scopo di prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione del cittadino diversamente abile e degli anziani alla vita sociale della collettività”.

“Siamo soddisfatti dell’unanimità in consiglio comunale, con la tessera di libera circolazione, volute fortemente dal Movimento 5 Stelle, i cittadini potranno finalmente godere di maggior diritti e poter usufruire di un servizio gratuito, mai prima erogato. Il nostro impegno in tal senso è volto alla tutela dei soggetti più deboli, e proprio in tal senso continueremo la nostra lotta per sostenere la cittadinanza tutta e i soggetti più fragili”.