San Cataldo. Ancora un gran riscontro di pubblico e cultura del gruppo di lettura “Incontriamoci in Biblioteca”

SAN CATALDO. Senza cultura non c’è libertà, senza solidarietà non c’è umanità, senza storia non c’è passato e futuro. L’ arte e la musica sensibilizzano gli animi.

Tutto questo è stato trattato all’interno dell’incontro che s’è svolto nella sala Borsellino del palazzo comunale e che è stato organizzato dal gruppo di lettura Incontriamoci In biblioteca. L’evento è stato organizzato magistralmente da Gianfranco Cammarata e Maria Concetta Naro, con un parterre d’eccezione.

A introdurre la serata è stato il cantante Renato Bifarella che ha proposto brani dedicati alla libertà e alla Sicilia. Carlo Falzone , illustratore e fotografo ha illustrato tecniche di fotografia e disegno. Tanti altri ospiti hanno arricchito la serata culturale. La scrittrice Mariella Buono ha presentato ” Fiabe per Sumy ” nell’ambito di un’iniziativa umanitaria partita nel mese di marzo per i bambini Ucraini.

. Un grande contributo è arrivato dal pubblico partecipante: Bambi Santagati ha letto alcune poesie di Lucio Piccolo, Beppe Riggi una sua poesia dedicata a Raimondo Ruggieri, la stessa Maria concetta Naro una sua poesia sul tema della tenerezza. Gero Di Francesco e Sonia Zaccaria hanno presentato la loro rivista Studi Storici Siciliani, trattando di uno degli articoli dell’ultima uscita.

Peppe Piccillo ha letto una vibrante storia risalente ai tempi del nazismo; Elio Cirrito ha parlato del film ” THE IMITATION GAME “, che tratta la vicenda umana di Alan Turing; Elisa Guttadauria e Michela PIlato hanno riproposto una visita al Museo archeologico regionale di Centuripe, è stato letto un lavoro di Liliana Minolfi sul tema dell’emigrazione. “Gli incontri ormai sono divenuti patrimonio dell’intero territorio – conclude Gianfranco Cammarata- potendosi constatare la partecipazione di autori e artisti di tutta la provincia”