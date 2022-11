Prefettura di Caltanissetta, sicurezza nei luoghi di lavoro: si parte con la formazione e l’informazione dei lavoratori

Nella mattinata odierna il Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Chiara Armenia, presso la sala della protezione civile della Prefettura ha presieduto una nuova riunione del Tavolo di coordinamento istituito in seno all’”Accordo interistituzionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del lavoro irregolare”, stipulato il 19 novembre dello scorso anno.

Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino, il Primo dirigente della Questura di Caltanissetta, dott. Gaspare Calafiore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Stefano Gesuelli nonchè, in collegamento da remoto, i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, i rappresentati dell’Ispettorato del lavoro, dell’Inps, dell’Inail, dei Vigili del Fuoco, dello S.pre.S.A.L., di Confagricoltura, di Sicindustria e degli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei consulenti del lavoro.

In apertura il Prefetto ha rimarcato la finalità dell’odierna riunione che mira a dare impulso, secondo il programma attuativo del protocollo, al secondo segmento dell’accordo siglato dai presenti. Infatti, dopo una prima fase dedicata a mettere in campo un’azione coordinata e sinergica finalizzata ad rafforzare i controlli nei settori individuati dal protocollo – che è tutt’ora in corso – si rende necessario attenzionare il canale della formazione e informazione come strumenti di carattere preventivo che contribuiscono a diffondere una cultura della sicurezza che accresca a tutti i livelli la consapevolezza del rischio, stimolando il naturale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella circostanza grande apprezzamento per il lavoro finora svolto in senso al protocollo è stato manifestato dal Sindaco di Caltanissetta e dalle organizzazioni sindacali che hanno sottolineato come i massicci e puntuali controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine unitamente a tutti gli altri Enti preposti, stanno restituendo ottimi risultati perché hanno contribuito a stimolare una maggiore attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, dando un segnale chiaro alle imprese.

Con riferimento al profilo della formazione, nel corso dell’odierno incontro, tutti i referenti degli enti preposti a promuovere l’attività formativa hanno assicurato massimo impegno al riguardo, anche alla luce degli obblighi assunti con la firma dell’accordo. Al termine dell’odierno incontro, consiederata l’ampia e proficua disponibilità manifestata da tutte le componenti del tavolo e della valenza di talune proposte progettuali, anche in vista della nuova campagna europea 2023/2025 “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, su impulso del Prefetto è stata già programmata l’imminente organizzazione di percorsi formativi che si rivolgano ai professionisti, ai lavoratori e che coinvolgano anche ai ragazzi delle scuole che si affacciano al mondo del lavoro nell’ambito nel progetto di alternanza scuola-lavoro, affinchè tutti siano destinatari di un’adeguata azione formativa e informativa che promuova la cultura della sicurezza.