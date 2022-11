Pallavolo femminile B2. La Traina batte 3-0 la Fidelis Torretta e si conferma capolista in campionato

Ancora un 3 a 0 casalingo (3 su 3 in quest’inizio di campionato) per la TRAINA SRL che consolida la prima posizione in classifica. Dopo il mezzo passo falso di Gioiosa Ionica con un punto inopinatamente perso ci si attendeva una risposta da Noemi Spena e compagne e questa risposta è arrivata puntuale e inequivocabile nonostante le apprensioni e le incognite della vigilia.

Con D’Antoni a corto di allenamenti, Tilaro in campo con 38° di febbre, De Luca con una spalla in disordine e con le tossine da smaltire per la delusione che era stato l’argomento “malcelato” di tutta la settimana, la risposta positiva non era scontata soprattutto perché si incontrava una pari grado accreditata tra le pretendenti alla vittoria finale in campionato. Invece la TRAINA SRL è apparsa subito determinata prendendo in mano fin dal primo punto il pallino del gioco e vincendo il primo set, combattuto e ben giocato da entrambe le squadre, ma con le nissene sempre avanti nel punteggio.

Pure l’inizio del secondo parziale è stato sostanzialmente equilibrato con le ospiti trascinate da Cristina Murru fino al 12/10 quando Francesca Scollo ha chiamato il doppio cambio (D’Antoni su Spena e Apruti su Miceli) e con un parziale di 11 a 6 le nissene si sono involate fino al 2 a 0. Ha avuto una storia diversa il terzo set che ha visto un netto calo tecnico nel livello del gioco ma tanto agonismo e tante palle “sporche” da una parte e dall’altra con le ospiti mai dome e punteggi alternati soprattutto nelle battute finali (18/17; 20/17; 20/21; 22/21; 22/22; 24/22; 24/24) fino al liberatorio 26/24 che ha decretato la fine dell’incontro con il Torretta che ha annullato due match-ball tenuto in partita da una irriducibile Irene Mega.

Sul piano della prestazione delle singole giocatrici top scorer Alessia Angilletta (16 punti per lei) con una Nicole Ferrarini in doppia cifra e in costante miglioramento sul piano del rendimento fisico. Più che buono l’apporto delle centrali con Valeria La Mattina, in calo solo nel terzo set per un infortunio alla mano rimediato nel secondo parziale, e Nicoletta De Luca che ratifica nonostante qualche acciacco la sua importanza nell’economia del gioco della TRAINA SRL.

Buono pure l’esordio per la prima volta da titolare di Sara Miceli con Noemi Spena che sta ritrovando la verve dei giorni migliori e Lorena Tilaro che ha stretto i denti tenendo il campo dignitosamente nonostante una fastidiosa forma influenzale. Le certezza sono arrivate anche dalle subentranti Milly Apruti (una vice Spena sempre più autorevole), da una Jennifer D’Antoni che non faticherà a ritrovare il ritmo negli allenamenti perso in questa settimana e da una Diana Ferraloro che anche nei pochi frangenti in cui è utilizzata riesce a mettere in campo quella sicurezza e tranquillità derivate dalla sua esperienza e dal suo carattere.

Alla quinta giornata di andata del girone M di serie B2 la classifica continua a sorridere alla TRAINA SRL che ritrova se stessa, mantiene la testa ma, paradossalmente, ha ancora inespresse una parte di potenzialità che potrà essere utile nel prosieguo di un campionato lungo e difficile con tante insidie ancora da affrontare. Un girone quello M della serie B2 nazionale avvincente e tutto da seguire settimana dopo settimana con sabato prossimo in programma al PalaCannizzaro un altro incontro al vertice tra la TRAINA SRL e il Fidelis Torretta.

Questo il dettaglio della gara di sabato 05/11/2022 disputata Al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL CL – FIDELIS TORRETTA 3 – 0 (25/21; 25/17; 26/24)

TRAINA Albaverde: Angilletta 16, Ferraloro, D’Antoni 2, Apruti, Spena (K) 3, De Luca 9, Miceli 4, Ferrarini 10, La Mattina 9, Tilaro (L). NE: Zaffuto, Milazzo. All. Scollo – Montagnino

Fidelis: Bernardi, Sposato, Fiorini, Miccoli, Corridori, Mega, Murru (K), Giuffreda, D’Elia (L) All. Soffici Arbitri: Paolo Pirronitto di Catania e Marianna Ricceri di Tremestieri Etneo.