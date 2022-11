Nel Nisseno nuovo attacco incendiario: l’auto è di un consigliere comunale

Un’auto Bmw di proprietà di un uomo di 58 anni con precedenti penali è stata data alle fiamme la notte scorsa a Gela . Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco che hanno stabilito la natura dolosa. Ieri era stata incendiata l’auto del consigliere comunale Gabriele Pellegrino.

Oggi pomeriggio si terrà in Prefettura un nuovo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “La vicenda che vede come vittima Gabriele Pellegrino, consigliere comunale e persona stimabile, deve far riflettere sul momento moralmente difficilissimo che sta attraversando la nostra città” ha detto il sindaco di Gela, Lucio Greco. “Nel corso della riunione del Comitato – ha aggiunto – ribadirò con forza la necessità di consentire di lavorare con serenità a quell’Imprenditoria gelese, che, pur attanagliata da mille problemi, sta operando benissimo”. (