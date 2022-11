Mussomeli, Festa Madonna della Provvidenza. Ha celebrato Padre Achille. Benedetto il grano e distribuzione di panini.

MUSSOMELI – Dopo un breve periodo di convalescenza, durante il quale i parrocchiani hanno pregato per lui, è tornato a celebrare nella chiesa Madre l’arciprete parroco Padre Achille Lomanto che, in occasione della tradizionale festa della Madonna della Provvidenza, ha presieduto la liturgia eucaristica con omelia. Al termine, c’è stata la benedizione e distribuzione del grano, come anche la distribuzione di panini benedetti. Tanti devoti erano presenti alla messa vespertina.(IL VIDEO)