L’on.Gaetano Galvagno eletto Presidente dell’A.R.S. Gli auguri del sindaco Catania

MUSSOMELI – Stamattina si è insediata l’Assemblea Regionale Siciliana, con il giuramento dei 70 deputati che hanno proceduto all’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. “Esprimo grande soddisfazione – scrive in una nota il sindaco on. Giuseppe Cataniaper l’ elezione a nuovo presidente dell’ARS dell’amico, esponente di FDI, on. le Gaetano Galvagno. Il nuovo presidente ha ottenuto 43 voti, ben oltre la maggioranza di centro destra che è pari a 40 deputati, a certificazione dell’autorevolezza e competenza dell’on. le Galvagno. A lui auguro buon lavoro per il bene della Sicilia, dei siciliani e delle nostre comunità”.