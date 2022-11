Incontro a Mussomeli del Segretario provinciale SPI CGIL di Caltanissetta

MUSSOMELI – Mercoledì 23 novembre, alle ore 16.30, presso la Camera del Lavoro di Mussomeli sita in via Palermo n° 16 si terrà un incontro che avrà come oggetto di discussione le diverse problematiche relative alla categoria dei pensionati e per illustrare le novità sui recenti provvedimenti governativi in tema di welfare e servizi agli anziani. Presiederà l’incontro Antonino Giannone Segretario provinciale dello SPI CGIL di Caltanissetta.