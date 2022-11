Dichiarato lo stato di calamità in provincia di Caltanissetta. Plauso dell’on.Catania al Governo Schifani

Il depuitato regionale di FDI on.le Giuseppe Catania: “Faccio un plauso al presidente Schifani e alla sua giunta, appena insediata, che ha subito prestato attenzione alle istanze che arrivano dal nostro territorio ed ha dato il proprio via libera alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale per i danni alle produzioni agricole causati dalla siccità, che ha colpito la provincia di Caltanissetta da gennaio ad agosto di quest’anno. Il governo regionale è risultato attento e sensibile alle emergenze del territorio e, attraverso la delibera di queste ore, intende dare risposte immediate alla categoria degli agricoltori, quest’anno particolarmente colpita dalle scarse piogge nelle aree di Caltanissetta. La siccità, accoppiata a temperature particolarmente elevate, ha danneggiato nel nisseno soprattutto le produzioni di cereali, leguminose da granella, foraggere, frutteti, vifneti per uva da tavola e da vino, mandorleti e oliveti nei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Viallarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. La stima dei danni è calcolata in 74,5 milioni di euro, pari a quasi il 34% del valore della produzione ordinaria. Io stesso coadiuvato dal mio assessore all’agricoltura, Michele Spoto, con una mia nota inviata nei primi giorni del mese di ottobre al Direttore dell Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta, dott. Calafiore (che ringrazio per la sua disponibilità e prontezza), avevo segnalato i gravi danni ai nostri raccolti ed alle imprese agricole del territorio della nostra provincia. È stato, dunque fatto un passo importante e adesso attendiamo la chiusura del percorso ed i primi provvedimenti necessari per il risarcimento. Esprimo dunque soddisfazione per questo primo ed immediato segnale di attenzione a beneficio del mondo produttivo agricolo.”