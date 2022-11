Da gennaio a ottobre 2022 a Caltanissetta, Gela e Niscemi rilevati dai poliziotti delle volanti 221 sinistri stradali

Lo scorso anno i rilievi per sinistri stradali erano stati 281

I poliziotti delle volanti, nel Capoluogo e nelle città di Gela e Niscemi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, da gennaio a ottobre 2022, sono intervenuti per rilevare 221 sinistri stradali avvenuti in ambito urbano e che hanno coinvolto persone e mezzi.

Lo scorso anno i rilievi per sinistri stradali erano stati 281. Il dato, relativo ai soli sinistri rilevati dalla Polizia di Stato in ambito urbano, se sommato agli incidenti nei quali sono intervenute le altre forze di Polizia, ci mostra quanto siano pericolose le strade delle nostre città se non si guida con prudenza.

La Polizia di Stato raccomanda quindi prudenza alla guida, rispetto dei limiti di velocità e attenzione alla segnaletica urbana, specie nelle intersezioni, nei passaggi pedonali e in prossimità di scuole, ospedali e uffici pubblici.