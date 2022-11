Coppa Italia Rally: il sancataldese co driver Michele Lo Monaco vince l’A7

Pelllitteri - Lo Monaco portano in Sicilia la Coppa Italia di classe A7 imponendosi nella categoria al Rally del Lazio Cassino - Pico

San Giovanni Gemini (AG)/San Cataldo (CL), 6 novembre 2022. Nazareno Pellitteri e Michele Lo Monaco sono i vincitori della Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2022 di categoria A7. Il pilota agrigentino di San Giovani Gemini ed il co driver nisseno di San Cataldo si sono imposti in classe A7 sulla Renault Clio Williams con cui si sono guadagnati la finale durante la stagione nelle gare di Coppa Rally dell’8^ Zona Sicilia, regione in cui si sono imposti, sempre in classe A7, nella classifica del Campionato promosso dalla Delegazione regionale ACI Sport.

Si è svolta il 4/5 novembre 2022 a Cassino in provincia di Frosinone, la finale nazionale, che ha visto il trionfo di categoria del duo siciliano, sulla sempre perfetta Clio Williams gruppo A gestita dal team Julli di Verona.

I neo campioni italiani di categoria, sono partiti subito all’attacco già dalla prima prova speciale , infatti si sono aggiudicati tutte e 7 le prove cronometrate. Le due giornate di gara sono state caratterizzate dalla pioggia, questo ha reso il tracciato di gara particolarmente difficile, mettendo in evidenza le capacità di guida, e il feeling tra pilota, navigatore e macchina. L’equipaggio, ha trionfato prima nel campionato regionale, che ha permesso l’accesso alla finale Nazionale di Cassino, dopo una lunga e faticosa stagione sportiva. Un successo che va condiviso in modo particolare con la scuderia automobilistica P.S. Start, con i meccanici, e tutte quelle persone che hanno permesso la concretizzazione di un risultato tanto ambito e gratificante.