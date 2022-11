Caltanissetta, “Sulle ali della musica” conclude il progetto finanziato con i fondi del bilancio partecipativo

Si è concluso il 6 ottobre 2022 il progetto “Facciamo Musica” realizzato dall’APS “Sulle Ali della musica” grazie al contributo erogato dal Comune di Caltanissetta e ricavato dalla quota destinata al Bilancio Partecipativo 2018.

L’associazione, infatti, aveva presentato un progetto culturale che, dopo essere stato selezionato tra le varie proposte arrivate al Comune di Caltanissetta, era stato sottoposto al giudizio dei cittadini e risultato tra i vincitori.

Il progetto, iniziato in ritardo nel marzo 2021 a causa della pandemia, ha coinvolto 4 scuole secondarie di primo grado della nostra città, con l’obiettivo di fornire agli alunni dagli 11 ai 13 anni, un’adeguata alfabetizzazione musicale di base, sia per cultura personale, sia per quanti volessero proseguire gli studi superiori e accademici nel settore specifico musicale.

L’APS “ Sulle ali della musica” pone tra i propri principi statutari il valore educativo della musica come parte componente del percorso di crescita di ognuno e nel ruolo fondamentale dello sviluppo, non solo della singola persona, ma anche della comunità.

Sono stati attivati in ogni scuola laboratori strumentali di pianoforte, chitarra, violino, batteria e canto che hanno coinvolto circa 90 alunni seguiti da docenti esperti nominati in base ai curriculum.

Grazie al finanziamento comunale, sono stati acquistati diversi strumenti musicali, utilizzati soprattutto per la concessione del comodato d’uso ai ragazzi delle categorie più disagiate che ad oggi hanno dimostrato interesse e manifestato la volontà di voler proseguire gli studi musicali.

“E’ stata una grande soddisfazione – ha commentato la presidentessa Laura Failla – poter vedere in poco tempo, realizzare quello che era l’obiettivo primario del progetto stesso, avvicinare i giovani all’esperienza musicale e soprattutto ricevere il consenso delle famiglie di alcuni quartieri cittadini, in cui l’inclusione non diventa una parola astratta ma diventa una pratica quotidiana”.

Il direttivo dell’APS , per incentivare e incoraggiare i giovani al proseguimento degli studi musicali, ha stabilito di destinare alcune somme dell’associazione all’istituzione di borse di studio per studenti meritevoli che si sono distinti.

A tal proposito, in occasione della presentazione del libro di Filippo Minacapilli che si svolgerà Venerdì18 novembre alle ore 18.00 nell’Aula Magna del Consorzio universitario, verrà consegnata una borsa di studio al giovane musicista Mattia Cancelliere che intratterrà il pubblico con brani di Chopin e Scarlatti.