Caltanissetta. Sanzioni della Polizia per mancate revisioni dei mezzi, uso del telefono alla guida e mancanza di assicurazione

I poliziotti della sezione volanti, nell’ultima settimana, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti in città, hanno accertato 46 violazioni in materia di circolazione stradale.

13 conducenti sono stati sanzionati per mancata revisione del mezzo, 6 per uso del telefono durante la guida, 4 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 8 con patente di guida scaduta di validità e 15 per altre sanzioni.

Gli agenti della Polizia di Stato in più di una occasione hanno rilevato che i conducenti sanzionati perché trovati alla guida con patente scaduta di validità, non avevano provveduto al rinnovo in quanto erroneamente convinti che fosse ancora in vigore la legislazione d’emergenza che ne aveva fatto slittare i termini.

E’ il caso di rilevare che lo scorso 31 marzo, cessata la legislazione d’emergenza, è stata disposta l’ultima proroga dei termini di scadenza delle patenti. Le patenti e le altre abilitazioni in scadenza entro quella data hanno quindi usufruito dell’ultima proroga fino al 29 giugno 2022; dal giorno successivo sono terminate tutte le proroghe delle scadenze del titolo di guida previste dalla legislazione di emergenza, tornando alla normalità. A partire dal 30 giugno 2022, di conseguenza, in caso di controllo su strada degli organi di Polizia farà fede esclusivamente la data di scadenza riportata sulla patente.