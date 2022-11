Caltanissetta, sabato una messa in ricordo di Massimo Sicilia a un mese dalla sua scomparsa

La prematura scomparsa di Massimo Sicilia a Caltanissetta ha lasciato sgomento e vuoto in città.

L’uomo, infatti, era molto conosciuto per il suo impegno come capo scout, servizio che svolgeva con passione, determinazione, fedeltà e tanto entusiasmo portandolo a essere amato da tutti coloro che lo conoscevano. La sua allegria e il suo desiderio di “rendere felici gli altri” come chiave per la propria felicità è uno dei tanti insegnamenti che continueranno a essere ascoltati e perseguiti.

Negli ultimi anni, sfruttando la sua esperienza come educatore, aveva anche contribuito a costituire un nuovo gruppo scout, Il CALTANISSETTA 9 , coinvolgendo tantissimi abitanti del quartiere Santa Barbara.

Ed è proprio lì, dove ha piantato un nuovo seme che sta continuando a crescere, Sabato 12 Novembre alle ore 18:00 verrà celebrata una messa commemorativa.