Caltanissetta, giovane “stressato” lancia oggetti per strada: interviene la polizia

“Scusate vivo un momento difficile, per questo lancio oggetti dalla finestra“. Così si è giustificato questa mattina un giovane nisseno allorquando due pattuglie sono intervenute in via Calabria, a due passi dalla Questura di Caltanissetta, dove era stato segnalato l’insolito evento.

Bersagli, dell’inusuale tiro al volo, le auto che transitavano per strada: agenti che hanno bloccato il traffico e poi discusso con l’agitato “lanciatore”. Dopo un breve conciliabolo il giovane si è detto dispiaciuto del suo insano operato e si è detto disponibile ad essere trasportato in ospedale per controlli.