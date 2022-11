Caltanissetta, Commissione Ambiente: “Proposta per concessione di un contributo ai residenti nelle zone rurali non servite da rete idrica”

La III commissione Ambiente, presieduta dal consigliere Adele Castellana, in virtù delle proprie competenze ha elaborato una proposta di regolamento in merito alla concessione di un contributo alle famiglie residenti nelle zone rurali non servite da rete idrica. Tali famiglie infatti sono costrette ad approvvigionarsi facendo ricorso ad un servizio privato di autobotte, affrontando spese certamente superiori rispetto a quanti risiedono nell’ambito del perimetro urbano.

La proposta ideata dalla commissione prevede la corresponsione di un contributo pari al 50% del costo sostenuto dai richiedenti per una fornitura mensile, sino ad esaurimento delle somme inserite nell’apposito capitolo di bilancio.

Si attende adesso il vaglio della proposta da parte degli uffici competenti; la Commissione, nell’occasione formata dai consiglieri Castellana, Tumminelli, Mazza, Adornetto, D’Oro, Falcone e Visconti, auspica che il nuovo regolamento possa presto ottenere l’approvazione del consiglio comunale in modo da essere operativo per l’inizio del nuovo anno.