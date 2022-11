Caltanissetta. Armando Turturici: “Per Università all’ex ospedale Vittorio Emanuele serve fare squadra”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici in merito alla decisione dell’amministrazione comunale di ricorrere al Tar avverso il provvedimento con il quale il direttore generale dell’Asp ha deciso di spostare gli uffici dell’Asp nell’ex ospedale Vittorio Emanuele.

Si apprende per mezzo della pagina Facebook del sindaco Roberto Gambino che la settimana scorsa è stato fatto ricorso al Tar nei confronti di un provvedimento del direttore generale dell’Asp che sposta gli uffici dell’Asp in viale regina Margherita, nell’ex ospedale Vittorio Emanuele. Il ricorso è stato fatto perché si vuole utilizzare l’ex ospedale come sede dei corsi universitari di medicina.

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta – che dovrebbe occuparsi del presente e del futuro dell’Università in città – include tra i membri sia il Comune di Caltanissetta sia il Cefpas e l’Asp di Caltanissetta. Non si riesce a comprendere perché il Comune abbia fatto ricorso al Tar nei confronti di un altro socio, dimostrando così la mancanza di visione e progetto condiviso di tutto il Consorzio.

A mio modesto parere, sarebbe stato più opportuno fare squadra con il Consorzio Universitario, coinvolgendo nella pianificazione il Consiglio Comunale, i deputati regionali, le Consulte (ancora da attivare), le organizzazioni sociali ed i cittadini, al fine di prospettare la fruibilità nei prossimi 2/3 anni dell’ex ospedale per potervi far convergere in futuro tutti i corsi di laurea ad indirizzo bio-sanitario di Caltanissetta.

Nel frattempo si potrebbe mediare con il Cefpas (che dovrebbe avere un interesse convergente con il Comune) per poter continuare a usare i suoi locali per i corsi di medicina (unico campus in tutto il sud Italia) e dislocare gli altri corsi universitari nelle sedi del Consorzio in via Real Maestranza e della sede centrale del Consorzio, in attesa che l’ex ospedale Vittorio Emanuele possa essere reso fruibile e adeguato all’accoglienza di tutti i corsi universitari.

Il ricorso al Tar è davvero funzionale per poter vincere questa battaglia o ci costerà solo tempo e denaro perso? L’Università è un obiettivo importantissimo per la città e non si può vincere da soli questa battaglia.