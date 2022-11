Caltanissetta. Armando Turturici: “Esternalizzare la gestione dei tributi farà aumentare i costi del Comune”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici in merito alla questione legata alla esternalizzazione da parte del Comune di tributi.

“Si apprende per mezzo stampa che è stata indetta una gara per esternalizzare la gestione dei tributi non solo di quelli minori – che già sono affidati a esterni – ma anche di quelli maggiori come Imu, Tari e Tasi. Non capisco il perché di questa scelta di affidamento a esterni della gestione dei tributi che giocoforza farà aumentare i costi del comune.

Senza contare che non è stato spiegato quale sarà il futuro dell’ufficio tributi comunale. La cosa che più mi stupisce, tuttavia, è che è stato dato incarico di predisporre gli atti della gara per l’affidamento all’esterno della gestione dei tributi e di altre gare non specificate nell’articolo per un compenso per un anno di 37.937,12 euro!

A questo punto sorgono spontanee alcune domande: come è stato scelto l’esperto? Quanti bandi dovrà scrivere per una cifra così alta? Perché si è dovuto ricorrere a un esperto quando il Comune consta di tanti dirigenti preparati e dai curricula di un certo livello? I dirigenti sono altamente qualificati e ci sono funzionari con posizione organizzativa di comprovata competenza ed esperienza. Il Sindaco potrebbe spiegare la necessità di dare incarichi esterni, andando contro la sua dichiarata volontà espressa in campagna elettorale che mai avrebbe consentito spreco di denaro pubblico?”.

Armando Turturici