Caltanissetta, alla Santa Petronilla si celebra la “Festa dell’albero”

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” sezioni A e B con le loro insegnanti, Paola Ferraro, Cinzia Carta, Iosè Capraro, Laura Aronica, Giuliana Geraci, Antonella Cuffaro, Maria Tumminaro, Graziella Giambra e Rita Mancuso, in occasione della Giornata Nazionale degli alberi, celebrata giorno 21 novembre, fanno festa a scuola.

L’obiettivo è quello di creare una sana coscienza ecologica nelle generazioni future per evitare di affrontare problemi ed emergenze ambientali. Sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili per la loro capacità di assorbire l’anidride carbonica e di rilasciare ossigeno, di prevenire il dissesto idrogeologico e di proteggere la biodiversità. L’iniziativa sostenuta dal dirigente professore Maurizio Lomonaco rientra nel Progetto di Educazione Ambientale della scuola dell’infanzia.

E’ fondamentale che la scuola sensibilizzi i bambini e si faccia interprete dei valori legati alla tutela dell’ambiente. A scuola gli alunni acquisiscono la consapevolezza del valore dell’ambiente per diventare cittadini che rispettano la natura e solo con l’acquisizione delle buone pratiche, potranno dare il loro contributo a rendere il mondo un posto migliore. Gli alunni delle due sezioni della scuola dell’infanzia nel laboratorio di arte creativa hanno realizzato dei copricapo con raffigurato un albero, che hanno indossato per fare festa nel cortile della scuola dove con l’aiuto delle insegnanti hanno piantato due alberelli dei quali si prenderanno cura.

E’ questa un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente, e per non dimenticare ciò che disse la poetessa americana Lucy Larcom “Chi pianta un albero, pianta una speranza”.