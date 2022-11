Basket, under 19: l’Invicta Caltanissetta si impone a Palermo, terzo successo consecutivo

L’Invicta mette a segno la terza vittoria di fila nel campionato U19, battendo a domicilio il CUS Palermo, 80 a 64, che aveva vinto le prime 2 gare di campionato.

Portandosi cosi al comando della classifica del girone insieme ad Agrigento con 6 punti, altra squadra ancora imbattuta.

L’Invicta Basketha vinto agevolmente la prima partita in casa vs Licata 93-67, si è poi imposta sul difficile Parquet di Marsala per 57-81 in una gara molto tesa e ieri ha consacrato la propria maturità con una vittoria del collettivo.

Il primo quarto è caratterizzato da un grande equilibrio con le 2 squadre che si studiano, guidate rispettivamente dalle iniziative di Pirrera per il CUS e dalle bombe di Talluto per i nisseni, ma sul finale gli ospiti piazzano un break importante con i canestri di La China e chiudono sopra di 9 punti, 13-22.

Nel secondo quarto il CUS cresce grazie alla guida di Calandra e ad una netta superiorità fisica e ricuce lo strappo.

Filippone e Fontana mettono in difficoltà L’Invicta che si carica di falli con Indorato, Palermo e La Bua, causa anche l’assenza del lungo Saia, giocatore sempre determinante nelle precedenti vittorie.

Si va all’intervallo lungo sul 42 pari e l’inerzia a favore del CUS, ma la squadra guidata da coach Spena rientra con una forza mentale superiore.

L’Invicta domina il terzo quarto con un gioco spumeggiante in attacco, grazie ad un Talluto in serata di grazia, 32 punti per lui e assist da capogiro, e grazie ai contropiedi di un sempre piu maturo e infallibile La China e ad una difesa invalicabile di La Bua e Palermo con il giovane Girone, classe 2007, che si fa trovare pronto nella rotazione conquistando pesanti rimbalzi, piazzando così un allungo di +17 che risulterà decisivo per il risultato finale.

Nell ultimo quarto, L’Invicta tiene testa alla pressione avversaria con un La Bua lucido che resta in campo con 4 falli per oltre 15 minuti e che prende le misure su Pirrera e lo costringe ad uscire per 5 falli e con Palermo che realizza punti pesanti sotto le plance.

Finisce 64-80, con un Invicta che vola in vetta e si gode questo meritato risultato, frutto di tanti sacrifici in allenamento di tutto il gruppo.

Parziali 13-22, 29-20 (42-42), 7-24 (49-66), 15-14 (64-80).

Tabellini Invicta CL 80 punti: Talluto 32, La China 19, La Bua 13, Palermo 11, Indorato 5, Girone, Spanò, Petrotto, Dorato, Castelli, Mantione, Silvestri, Giordano. Coach Spena – La Bua. Dirigenti Indorato-Castelli