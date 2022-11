Basket, serie D: l’Invicta CL espugna Messina per 96 a 48

L’Invicta vince agevolmente in trasferta contro il basket school Messina nella terza giornata del campionato di serie D, girone B, 96-48 (56-22)

La squadra guidata da coach Spena impone subito il proprio ritmo e piazza un break di 11 a 0.

La superiorità fisica con un Lombardo dominante sotto canestro, la precisione al tiro di Capitan Zarbo e la velocità di esecuzione degli esterni nisseni non lascia scampo ai padroni di casa che già all’intervallo lungo si trovano sotto di 34 punti, con il solito Giusti, 20 punti per lui, e i fratelli Talluto velocissimi in contropiede.

Nella seconda frazione di gara, c’è spazio per rotazioni ampie, con gruppo under 19 guidato da Indorato e Petrotto che continua a mantenere il controllo della gara, ben figurando sia da un punto di vista tecnico che fisico. Panchina lunga che fa ben sperare per un campionato con obiettivi di vertice, dove ci sarà bisogno di tutti per arrivare in fondo.

Da evidenziare la doppia cifra di La china 15p e Palermo 12p, entrambi classe 2006 che mostrano in campo tutta la loro personalità.

Palcoscenico meritato anche per il giovanissimo Girone, classe 2007, in prestito dalla Roncalli piazza Armerina, che si è subito ben inserito nel gruppo.

Domenica 20 novembre al palacannizzaro arriva basket Cefalù, per uno scontro diretto per i primi posti della classifica.

Tabellini Invicta Caltanissetta: Lombardo Francesco 5, Zarbo Calogero K 10

Giusti Paride 20, Talluto Samuele 13, Talluto Mattia 13, La Bua Giacomo, La China Mattia 15, Petrotto Nicolò 3, Palermo Antonio 12, Indorato Nicolò 5, Girone Matteo. Coach Spena – La Bua. Dirigente Giordano