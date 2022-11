Al teatro Eschilo di Gela torna il concorso “Trinacria in Danza” con tanti grandi nomi presenti all’evento

Si svolgerà Domenica 15 Gennaio, alle 14:30 la terza edizione del concorso “Trinacria in Danza”, presso il teatro Eschilo di Gela, prodotto dalla “EDA Communication & Events”, sotto la direzione Artistica di Emanuele d’Angeli.

Grandi nomi della danza saranno presenti all’evento come: STEFANIA COTRONEO, Coreografa del Teatro al Massimo di Palermo, Coreografa per Sicilia Classica Festival per le Opere di Aida e Traviata. Direttore Artistico Compagnia Cotroneo Danza (Moderno e Contemporaneo); MARINA KOVELENOVA, Docente diplomata all’accademia di S. Pietroburgo, danza classica metodo Vaganova (Classica); MAURIZIO ASCIUTTO, Coreografo/ballerino: RAI2, The Coach, Sicilia Cabaret, Radio Italia Live, Streetdance 2. Direttore Artistico: Space Jam (Hip Hop); CHRISTIAN CARAPEZZA, Direttore Artistico Premio Palermo Danza, Sicilia Dance Festival, Sicily Talent Show, Natale in Danza. Talent Scout per Talent Nazionali. Responsabile Danza Sicilia per Libertas.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i ballerini dai 6 anni in su, le categorie del concorso saranno 5: Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop e Idea Coreografica che comprende tutte le altre discipline. I partecipanti verrano suddivisi in base alla fascia di età: Fino a 9 anni, Dai 10 ai 12 anni, Dai 13 ai 16 anni, Dai 17 anni. I concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti Categorie: Assolo, passo a due, gruppi.

Una grande opportunità per il territorio e per i ragazzi che lo vivono, perché, durante la manifestazione verranno assegnate anche delle borse di studio per i concorsi: PREMIO PALERMO DANZA, NATALE IN DANZA, SICILY TALENT SHOW, SICILIA DANCE FESTIVAL, ABOUT DANCE, SALERNO DANZA D’AMARE, ARTE DANZA SICILIA, SPACE JAM.

Sono già molte le scuole di danza che arriveranno da tutta la Sicilia per incontrarsi con i giovani che si dedicano all’arte coreutica, creando un’occasione di confronto tra le varie forme di danza, di offrire un momento di crescita artistica, di festa e di unione fra danzatori e non per ultimo di ricevere borse di studio per accedere a concorsi partner presenti all’evento. È possibile iscriversi entro il 05 Gennaio 2023, per informazioni chiamare il numero 333 7658881 oppure visitare la pagina ufficiale Facebook e Instagram “EDA Communication & Events”