Al suo esordio con la maglia della Nazionale venezuelana gran gol del bomber nisseno Ernesto Torregrossa

Grandissimo esordio di Ernesto Torregrossa con la maglia della Nazionale del Venezuela. L’attaccante del Pisa, figlio d‘arte, ha esordito alla grande segnando il suo primo gol con la Nazionale sudamericana nel match disputato contro Panama e pareggiato in rimonta 2-2.

Il centravanti nisseno, entrato ad inizio ripresa, ha dimostrato tutto il suo valore anche in una platea internazionale disputando una gara volitiva e grintosa battendosi al meglio delle sue possibilità contro la coppia di centrali panamensi.

Nei minuti di recupero il gol che è valso il pari finale 2-2 al Venezuela. Su un’azione sviluppata sulla sinistra l’attaccante nisseno ha raccolto l’assist del compagno depositando la palla in rete. Per Ernesto Torregrossa, ma anche per suo padre Lirio, come anche per tutto l’ambiente sportivo provinciale, siciliano e nazionale, una grandissima soddisfazione e gioia con il primo gol in Nazionale di un attaccante che , anche in ambito internazionale, si sta facendo valere.