A San Siro la dirigenza della Nissa ha donato alla famiglia Giovannone tris di maglie

Il responsabile marketing della Nissa, Donato Parla, ha consegnato alla famiglia Giovannone la maglia ella Nissa. Lo ha fatto nelle vesti di invitato dal top sponsor della Nissa, Osmosi S.p.A, nella “Authory lounge”, ovvero l’area più esclusiva dello stadio di “San Siro” a Milano in occasione della gara casalinga del Milan contro la Fiorentina.

Un momento di grandi emozioni culminato con la tripla consegna (home, away e third) della maglia biancoscudata alla famiglia Giovannone rappresentata nell’occasione dal figlio Lorenzo che ha avuto parole di ringraziamento verso la società per il graditissimo dono ricevuto.