A Golosaria 2022 di Milano il Forno Santa Rita di Caltanissetta sarà premiato come eccellenza siciliana. Protagonista anche lo zafferano di Arcania di Marianopoli

Da sabato 5 a lunedì 7 novembre all’Allianz Mi.Co – Milano Convention Centre con gli espositori food&wine e uno speciale di 96 pagine dedicato ai giovani produttori siciliani.

Il Gusto della Distinzione. E’ questo il tema di Golosaria 2022: distinzione come indice di unicità ma anche come simbolo di restituzione al territorio in termini di welfare, sostenibilità e colleganza che Golosaria metterà sul palco del MiCo – Milano Convention Center dal 5 al 7 novembre.

Un tema che a Golosaria troverà interpretazione nell’area Food, con le storie e i prodotti dei tanti espositori siciliani riuniti sotto l’egida della Regione Siciliana: dalle sfiziosità dell’agriturismo Bergi di Castelbuono agli agrumi degli Amici delle Arance di Grammichele (Catanzaro); dallo zafferano di Arcania di Marianopoli (Caltanissetta) ai dolci di Aruci di Rosolini (Siracusa); dagli oli di Calissene e Tenute Caracci di Partanna (Trapani) ai frutti dei Fratelli Valenziani di Carlentini (Siracusa), passando per i grani antichi dell’azienda agricola Gioia Francesca Paola di Marianopoli (Caltanissetta), le farine di Giorlando di Grammichele (Catanzaro) e i formaggi di Impiccichè di Marsala (Trapani).

Tutti volti e storie raccontati sul numero speciale della rivista Papillon, diretta da Paolo Massobrio, che porta alla ribalta 50 giovani produttori che stanno innovando l’agricoltura siciliana anche utilizzando i fondi del PSR (a questo link https://issuu.com/ilgolosario/docs/papillon_speciale_sicilia è già possibile scaricare il Papillon sfogliabile che si potrà ritirare in versione cartacea allo stand della Regione Siciliana).

Quindi l’olio di Cancila di Castelbuono (Palermo) e Ruperossa di Gangi (Palermo), i dolci a base di pistacchio di Criscenti di Bronte (Catania), le sfiziosità in vaso dei fratelli Burgio di Siracusa, le verdure di Maira Bio di Caltanissetta e i dolci della Bottega Reale di Tortorici (Messina) e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Grotto (Messina).

GLI SHOW COOKING DELLA REGIONE SICILIANA

Due gli appuntamenti in area showcooking dedicati a questi prodotti: sabato 5 novembre alle ore 18 con Focus on: la Sicilia dei giovani agricoltori e domenica 6alle ore 16con Cucina e agricoltura: la Sicilia nel piatto.

Ma a vivere sarà anche l’area Wine, che come tutti gli anni potrà contare su uno speciale focus dedicato ai Top Hundred, il riconoscimento ai migliori vini d’Italia che è avvenuto senza mai premiare le cantine degli anni precedenti e che ha portato sul mercato di Milano tanti produttori nuovi e sconosciuti, innescando un vero processo di distinzione. Uno spazio che sarà segnato dalla presenza di diverse cantine della Trinacria: Maggadino di Castellammare del Golfo (Trapani); Podere dell’Etna Segreta di Biancavilla (Catania) e Terre Grecia di Poggio Reale (Trapani).

Ad animare l’area sarà anche l’Enoteca di Golosaria, che favorirà la conoscenza di alcune etichette memorabili, ma anche di moltissime delle cantine premiate negli anni affiancate da importanti realtà del panorama vitivinicolo nazionale. Oltre agli spazi fisici, sarà poi ricco il palinsesto di incontri, dibattiti, show cooking e wine tasting che animerà le aree di Golosaria declinando il tema di questa edizione ma anche dando spazio a temi di stretta attualità che toccheranno la sfera dell’etica e della sostenibilità.

PREMI SPECIALI

Numerosi saranno anche i premi che le eccellenze siciliane ritireranno sul palco di Golosaria, a partire dalle Migliori Pizzerie, per cui ritireranno il premio la pizzeria Frumento di Acireale (Catania) e Piano B di Siracusa. Quindi le Migliori Trattorie, tra cui sarà premiato U Locale di Buccheri (Siracusa); le Migliori Gelaterie, che vedranno la premiazione di Ficus Gelato di Palermo, mentre tra le Migliori Salumerie e Macellerie salirà sul palco l’Antica Macelleria Cottone di Palermo e tra le Migliori Panetterie ritirerà il riconoscimento il Forno Santa Rita di Caltanissetta. Ampio spazio troverà poi il vino, con la premiazione dei Top Hundred 2022, i 100 (+40) migliori vini d’Italia che per la Regione Siciliana vedranno la premiazione di Rosso Giovanni a Castiglione di Sicilia (Catania) con l’Etna Bianco 2020 e Terra Costantino di Viagrande (Catania) con l’Etna Bianco “deAetna” 2019. Fuori di Top della classifica anche Tenute Foti Randazzese di Nicolosi (Catania) con l’Etna Bianco Gagà 2021; Brugnano di Partinico (Palermo) con il Terre Siciliane Insolia-Viognier “Kué” 2021 e Tenute Caracci di Partanna (Trapani) con il Terre Siciliane Bianco Bio “Lilium” 2021. Cantina Memorabile dell’anno per la Sicilia : Feudo Montoni di Cammarata (Agrigento).

La ristorazione siciliana, infine, sarà protagonista con la premiazione delle Corone e dei Faccini radiosi, ovvero i migliori ristoranti della Regione segnalati sulla guida ilGolosario Ristoranti 2023. Di seguito i ristoranti premiati:

CORONE RADIOSE (16)

CEFALÙ (PA) – CORTILE PEPE (nuova Corona Radiosa)

MODICA (RG) – TAVERNA MIGLIORE( nuova Corona Radiosa)

NOTO (SR) – DATTERINO – SCILLA MARIS ( nuova Corona Radiosa)

SIRACUSA (SR) – PIANO B ( nuova Corona Radiosa)

LAMPEDUSA (AG) – CAVALLUCCIO MARINO

LICATA (AG) – LA MADIA

PIAZZA ARMERINA (EN) – AL FOGHER

ISOLE EOLIE – SALINA – MALFA (ME) – SIGNUM

TAORMINA (ME) – LA CAPINERA

PALERMO (PA) – CASTELLO A MARE

PALERMO (PA) – GIGI MANGIA

MODICA (RG) – ACCURSIO

RAGUSA (RG) – LOCANDA DON SERAFINO

NOTO (SR) – CROCIFISSO

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) – VIDI

SIRACUSA (SR) – DON CAMILLO

FACCINI RADIOSI (34)

AGRIGENTO (AG) – SAL8 (nuovo Faccino Radioso)

MENFI (AG) – LA FORESTERIA PLANETA ESTATE (nuovo Faccino Radioso)

ACIREALE (CT) – IL PORTICCIOLO (nuovo Faccino Radioso)

CATANIA (CT) – KM.0 (nuovo Faccino Radioso)

CINISI (PA) – CICIRITTO (nuovo Faccino Radioso)

PALERMO (PA) – CORONA (nuovo Faccino Radioso)

PALERMO (PA) – OSTERIA DEI VESPRI (nuovo Faccino Radioso)

LICATA (AG) – SARDASALATA PREMIATA PIZZERIA

ACIREALE (CT) – FRUMENTO

CATANIA (CT) – CUTILISCI

CATANIA (CT) – ME CUMPARI TURIDDU

CAPRI LEONE (ME) – ANTICA FILANDA

ISOLE EOLIE – SALINA – MALFA (ME) – LA LOCANDA DEL POSTINO

TAORMINA (ME) – KISTÉ

TAORMINA (ME) – VILLA ANTONIO

BAGHERIA (PA) – I PUPI

PALERMO (PA) – BALLARÒ OSTERIA

PALERMO (PA) – CICALA

PALERMO (PA) – LA BRACIERA

SCLAFANI BAGNI (PA) – TERRAZZA COSTANTINO

CHIARAMONTE GULFI (RG) – LOCANDA GULFI

COMISO (RG) – TOCCO D’ORO

DONNALUCATA (RG) – CARO MELO

MODICA (RG) – FICHERA 7117 – DABBANNA

MODICA (RG) – LA SIRENETTA

RAGUSA (RG) – CENOBIO

RAGUSA (RG) – VOTAVOTA

SANTA CROCE CAMERINA (RG) – SCJABICA CUOCO PESCATORE

BUCCHERI (SR) – U LOCALE

NOTO (SR) – DAMMUSO

SIRACUSA (SR) – PORTA MARINA DA SALVO

MARSALA (TP) – LA CORTE DEI MANGIONI

PANTELLERIA (TP) – ISCA

TRAPANI (TP) – ANTICHI SAPORI