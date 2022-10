Tragedia sfiorata nelle Marche. Cinghiale con i suoi cuccioli irrompe a scuola: solo tanta paura per alunni, docente lievemente ferita

Tanta paura per quella che, fortunatamente, è stata una tragedia sfiorata. Un cinghiale, con due cuccioli, s’è introdotto all’interno di una scuola dell’infanzia a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara sfondando una vetrata . Un’irruzione del tutto inaspettata che ha gettato nel panico alunni e maestra che, in quel momento, era in classe. Secondo una sommaria ricostruzione, la maestra in classe ha cercato di difendere i piccoli alunni, frapponendosi tra l’animale e questi ultimi, restano ferita leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio.

Il cuoco della scuola, accorso per aiutare l’insegnante, avrebbe fatto defluire rapidamente i bambini fuori dall’aula mentre il cinghiale visibilmente spaventato continuava a girare travolgendo banchi e sedie. L’uomo avrebbe poi ha aperto una porta di sicurezza attraverso la quale l’animale è riuscito a tornare all’aperto, per poi allontanarsi cuccioli compresi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, il sindaco Salvatore Lagatta e i genitori accorsi per riportare a casa i loro piccoli. Il sindaco ha emesso ordinanza di chiusura del plesso scolastico e da domani cominceranno le riparazioni e i lavori di messa in sicurezza, con reti di protezione. (Fonte Adnkronos)