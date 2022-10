Una donna di 32 anni è stato denunciata dalla Polizia a Pachino, nel Siracusa, per truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione del reddito di cittadinanza per la cifra mensile di 1100 euro. La donna, già conosciuta alle forze di polizia, lavorava in un bar di Pachino.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato per oltre 4000 euro per aver impiegato una lavoratrice non in regola e dovrà stabilizzare la posizione della dipendente, pena la sospensione dell’attivit