Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono approdati, a bordo di sei imbarcazioni, 500 migranti. Nuova emergenza al centro di accoglienza dove ci sono 1.154 ospiti a fronte di 350 posti disponibili.

La prefettura ha disposto un primo piano di trasferimenti: in 190 lasceranno il centro di accoglienza. Il primo blocco di 110 sara’ trasferito con la motonave in mattinata e arrivera’ in serata a Porto Empedocle.

Gli altri 80 lasceranno l’isola in serata.