Polizia, VII Memorial Andrea Manganaro “Diamo un calcio alla mafia”: ricordato allo stadio di Leonforte il vice questore morto nel 2003

Si è svolto presso lo Stadio Comunale di Leonforte un incontro di calcio al quale ha preso parte personale della Polizia di Stato di questa provincia, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni locali e ai componenti di diverse famiglie accorse per l’occasione per ricordare il Vicequestore della Polizia di Stato Andrea Manganaro, già Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. di Leonforte, morto il 4 ottobre 2003 in un incidente di caccia.

Il vice questore, durante la sua brillante attività di investigatore, ha condotto diverse operazioni contro la criminalità comune e organizzata, lasciando un ricordo indelebile dell’uomo e del poliziotto. L’evento, che ormai da anni è un appuntamento fisso per la comunità di Leonforte, organizzato dalla Pro Loco di quel Comune, ha visto sfidarsi, in un incontro votato allo spirito della amicizia, una squadra composta dai poliziotti della Questura di Enna, del Commissariato Distaccato di P.S. di Leonforte e Magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, contro una squadra formata da personale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

La serata è stata aperta dal saluto del Questore della Provincia di Enna, Dott. Corrado BASILE, alla presenza dei familiari del Dott. Manganaro, in particolare la figlia Anna e il fratello Giuseppe, nonché rappresentanti delle altre forze di polizia.