Pallavolo Femminile B2. La capolista Traina a caccia del tris di vittorie in campionato contro il Planet Strano Light Pedara

Alla terza giornata di andata del girone M della serie B2 femminile è in programma un testa-coda che vede la capolista TRAINA SRL ospitare al PalaCannizzaro il Pedara.

E’ stato un inizio campionato totalmente differente per le due formazioni con Spena e compagne che guidano la classifica a punteggio pieno con 6 set conquistati e nessuno subito, mentre Lo Re e compagne hanno dovuto fare i conti con un avvio complicato senza punti conquistati e con due set all’attivo a fronte dei sei persi. La squadra nissena viaggia con il vento in poppa ma in questa prima parte di stagione bisogna valutare la classifica anche in funzione delle compagini incontrate il cui valore è tutto da definire.

Nel caso della prossima avversaria della formazione cara alla presidentessa Oriana Mannella, la Planet Strano Light ha composto in ritardo il proprio roster, costruito sempre con l’apporto in buona parte di atlete giovani e di prospettiva, e quindi sta pagando forse più del dovuto questo gap nella preparazione. A maggior ragione quindi è un avversario da non sottovalutare in quanto destinato a crescere di settimana in settimana.

In casa TRAINA SRL l’imperativo è quello di affrontare le gare una alla volta senza guardare la classifica e preoccupandosi di migliorare di settimana in settimana gli automatismi di gioco e la preparazione atletica. L’incontro è in programma sabato con inizio alle ore 18:00 al PalaCannizzaro. Arbitreranno Carmelo Fioria e Sofia Gagliano.