Pallavolo femminile B2. Ancora una gran vittoria per la Traina a Ragalna: battuta 0-3 l’Alus Volley Mascalucia

La TRAINA SRL si impone con passo deciso a Ragalna bagnando con una netta vittoria contro l’Alus Volley Mascalucia la prima trasferta stagionale e mantenendo la vetta della classifica anche se in coabitazione. Le nissene hanno concesso solo 45 punti alle avversarie neo promosse dalla C grazie ad una prova corale con poche sbavature e una leggera pausa solo nel terzo set. Il primo parziale è stato dominato da Spena e compagne che si sono ritrovate (in meno di una rotazione in zona battuta) sul 5/21. Poi un break di 6/0 sul servizio di Rachele Privitera ha consentito alle padrone di casa di chiudere con un più dignitoso 12/25.

Simile l’andamento del secondo set che, anche se con qualche errore in più da parte delle ospiti, si è concluso con l’identico punteggio di 12/25. La terza frazione di gioco è stata più articolata con la prima (ed unica) situazione di vantaggio del sestetto di Joe Privitera (8/4) che però ha trovato l’immediata reazione ospite con un break di 0/6 sul servizio di Valeria La Mattina; dall’8 a 10 in poi la TRAINA ha progressivamente accelerato, anche se attraverso tanti cambi-palla, raggiungendo il max vantaggio sul 15/23 per poi la chiudere il set e l’incontro con il 19/25 finale.

Premesso che l’Alus Mascalucia è squadra giovane e leggerina in attacco ma ha mostrato tanto cuore in seconda linea dove si è distinto il libero Mihaela De Nicola, nella seconda uscita stagionale la formazione del trio Scollo, Gotte, Montagnino ha mostrato alcuni margini di crescita rispetto alla gara di esordio.

Sono infatti migliorate le percentuali in ricezione, abbiamo ammirato l’ottimo lavoro in seconda linea di una Alessia Angilletta sugli scudi, comincia ad essere più equilibrata la distribuzione del gioco in attacco grazie agli incoraggianti progressi di Nicole Ferrarini e alle conferme che arrivano dalle centrali (Nicoletta De Luca in splendida forma e Valeria La Mattina al migliore inizio di stagione di sempre), è migliorata la reattività del libero Lorena Tilaro, mentre di Jenny D’Antoni possiamo solo dire che è stata ancora una volta la top scorer dell’incontro con 13 punti, solito apporto di esperienza e concretezza di Noemi Spena che sta lavorando insieme alle compagne per trovare alcune varianti al gioco di attacco e nell’applicazioni di questi schemi, mirati a concedere sempre meno punti di riferimento alle avversarie, la TRAINA può ancora tanto migliorare.

Per chiudere registriamo l’ingresso in campo con grande personalità di Milly Apruti, che costituisce una assoluta garanzia in cabina di regia, l’esordio stagionale di Sara Miceli e la presenza di Diana Ferraloro, naturale alternativa alle centrali. Sabato prossimo la TRAINA SRL ritorna al PalaCannizzaro per affrontare con inizio alle ore 18 il Planet Strano Light Pedara. Questo il dettaglio della gara di sabato 15/10/2022 disputata a Ragalna:

BRICOCITY ALUS MASCALUCIA – TRAINA SRL CL 0-3 (12/25; 12/25; 19/25)

Alus: Privitera G. (K), Barbagiovanni, Vitaliti, Privitera R., Siciliano, Dato, Cassia, Ciancio, Buscemi, De Nicola (L1). NE: Bachini Mazzaglia Marino (L2) All. Privitera – Vittorio

TRAINA Albaverde: Angilletta 9, Ferraloro, D’Antoni 13, Apruti, Spena (K) 6, De Luca 10, Miceli, Ferrarini 9, La Mattina 8, Tilaro (L1) NE: Zaffuto, Milazzo, Porrovecchio (L2).

Arbitri: Giuseppe Pampalone di Erice e Gianfranco Menallo di Palermo