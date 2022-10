Nel Nisseno coppia arrestata dalla Polizia di Stato per furti compiuti in danno di esercizi commerciali

Agli indagati gli inquirenti contestano dodici episodi di furto aggravato in concorso, compiuti tutti con la stessa modalità, e l’indebito utilizzo di carte di credito rubate.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno tratto in arresto un 44enne e una 31enne, entrambi di Gela, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare, in carcere per l’uomo e ai domiciliari per la donna, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di concorso in furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione e porto di strumenti atti ad aprire a forzare serrature.

Agli indagati sono contestati una serie di furti, compiuti tra giugno e agosto, tutti messi a segno con le stesse modalità, in danno di diverse attività commerciali. Gli indagati, dopo essersi introdotti all’interno degli esercizi commerciali, asportavano registri di cassa, computer e altro materiale. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto al carcere di Gela, la donna agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.